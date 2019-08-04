貿戰激化︰毋懼中美摩擦！美連鎖快餐店在華逆市擴張

在貿易戰再度升級、中國經濟增長放緩的情況下，有分析認為，連鎖快餐店在中國的業務仍會逆市繼續擴張，甚至會成為企業主要的增長動力。



外國傳媒報道，全球餐飲顧問公司Aaron Allen＆Associates的創辦人Aaron Allen表示，連鎖快餐店往往受益於經濟衰退，因為消費者尋求更便宜的食物選擇，而中國的餐飲服務銷售仍然在增長。



即使在經濟放緩的情況下，中國的經濟增長率仍然高於美國。在擁有14億人口的情況下，中國對於尋找新客戶的連鎖餐飲集團來說是一個極具吸引力的市場。Allen表示，在這種潛力下，阻止美國品牌進軍中國市場是不可能的。



然而，餐飲業亦可能會感受到貿易戰的壓力。Allen解釋指，跨國餐飲集團通常從本國市場採購一些食品，餘下的會在當地市場購買。他說，中國對美國商品徵收的報復性關稅可能導致食品價格上漲，推升成本。



不過這也無阻快餐企業在中國擴張的步伐。以麥當勞為例，該公司於中國的經營商計劃於2019年底前在華新增400多家門店，到2022年將其門店總數量增加至4,500家。另外，連鎖炸雞店Popeyes Louisiana Kitchen上周宣布了一項特許經營協議，將在未來10年內在中國開設1,500間分店。



值得注意的是，Popeyes Louisiana Kitchen的主要競爭者肯德基在中國早已取得巨大成功，擁有超過6,000家門店。而Popeyes進軍中國市場的行為，反映出其對中國市場前景仍有着巨大的信心。

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