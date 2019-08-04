財經評論︰中美瀕臨金融戰　人幣保七添風險

美國總統特朗普上周突然發難，再向中國貨品加徵關稅，令離岸人民幣兌每美元曾直插至近6.98水平，距「七算」僅咫尺之遙。今次狂人發動「晒冷式」攻勢，背後真正動機恐是策劃一場金融戰，務求以極限壓榨手段迫使中國讓步，投資者實須提防短期市場大波動。



據悉，有美國參議員近期已提交議案，擬立法加強監管於美國上市的中國企業，令華爾街極可能成為中美新戰場。若法案獲通過，不但代表中美貿易戰升級至金融戰，衝擊全球資金流，更會嚴重影響全球資金買中國相關股票，因美國政府可禁止當地基金投資中國企業。由於美國金融市場認受性鶴立雞群，若中資被趕出去，即使能在香港上市，也會備受質疑，中國亦必然反擊，對世界帶來的損失恐難以想像。



上述法案原本仍欠「東風」，但上周形勢似乎有變。一來聯儲局已落實減息，以及在8月起停止縮減資產負債表(俗稱「縮表」)，即當局不會再在市場上減持美債，大大削減中國拋售美債的可能性及威脅程度；二來特朗普「晒冷」對華加徵關稅，使人民幣貶值到達「七算」底線。一旦短期「穿七」，市場力量已足夠為特朗普「打氣」，這或許是他豪賭中國不能再透過貨幣貶值，來抵銷關稅衝擊的原因。簡而言之，人民幣貶近「七算」及聯儲局不再收水，已為美國發動金融戰創造條件！



特朗普或許亦掌握到中國一些現狀，讓他覺得金融戰有機會獲勝。事緣中國外匯局在7月底披露，中國的外匯存底中，以美元計價資產的比例已在2014年削減至58%，低於65%的國際平均水平，且與2005年相比大幅下降。由於該數據只顯示2005年至2014年，讓人質疑目前比例會否更低，尤其2015年中國股市大跌後，外儲損失一萬億美元。由於美元是全球最被認可的貨幣，一旦比例過低，將需要付出損害資產流動性和安全性的代價。



與此同時，有媒體統計，中國去年家庭債務佔可支配收入比率升至120%，即不少家庭入不敷支，甚至較不甚儲錢的美國人多出20個百分點。回看上世紀八十年代日本經濟處於泡沫時，剛好與上述比例差不多，令人擔心中國銀行業的貸款風險，以及政府再透過放水谷內需的能力。



無論如何，特朗普突然再發惡，市場難以揣測背後真正原因，與其說他心急要在明年大選前有成果，倒不如說他可能看到某方面時機成熟。面對眾多不明朗因素，投資宜避險至上。



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