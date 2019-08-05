【專訪】 強積金今年回報料1% 　駿隆倡配置三股市

駿隆集團常務董事陳銳隆接受本報專訪時表示，今年香港整體強積金回報若要較現水平再上升1個百分點，恒生指數需要衝高至近三萬點，以目前情況而言實難樂觀，並呼籲一眾「打工仔」平均配置股票於中港、歐洲及美國三大市場。



他表示，承受風險能力較高的投資者若想於股票基金中尋覓投資機會，中國及亞洲市場的基本因素依然不俗，惟中美貿易戰發展未明朗，對股市影響未完全浮現。至於混合資產基金，中港股份佔比多達四成，因應個人風險胃納程度，可承受較高風險者，適宜增加股票成分比重，而固定收益基金全年回報若達1%，已屬非常理想，



●建議比例各佔1/3

從基本因素而言，他認為歐洲及中港股市表現不俗，然而政治風險較大。儘管美股基本因素不差，但估值及股息均高於25年平均值，屬於偏高水平，美國近日落實減息，美股整體仍有上升空間。他直言，下半年中、歐、美三大市場各有利好及風險因素，建議投資佔比可各佔三分之一。



不過，他預期，未來美國難大幅減息刺激股市上揚，中美貿易戰短期內難出現突破，暫未見催化劑推升股市。根據7月份駿隆初步的強積金綜合指數，年初至今強積金的回報為8.91%，他指，按7月初的恒指水平推算，若回報要再上升1個百分點，恒指需再漲4至5%，即年底要衝高至近三萬點，直言難度非常大，但相信今年強積金仍可維持正回報。



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