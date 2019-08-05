南岸洽引資拖逾半年　12度延限期

南岸集團(00577)(前稱十三集團)尋求注資的洽談限期第12度延長。該公司今年1月披露，與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟其後多番延期，到周日(8月4日)更宣布再度延期至8月9日，或各訂約方協定的較後日期。



由開始洽談注資至今，前後已經超過半年時間。公司於周日的通告重申，再度延期是要給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



按照原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，南岸預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。



●連蝕六年 錄巨額虧損

除尋求注資一再延期外，南岸近期業績亦表現差勁。公司7月中公布截至2019年3月底止之未經審核全年業績，錄得股東應佔虧損逾58.47億元，不僅較對上一年度顯著增加2.71倍，並且為連續6年錄得虧損，累積虧損金額超過77億元。



業績通告顯示，期內酒店物業/發展中酒店之減值虧損超過33.95億元，按年顯著增加超過1.82倍，並且錄得預付土地租賃付款之減值虧損10.37億元，以及物業、機械及設備之減值虧損逾2.63億元。



另外，南岸6月底宣布向一名獨立第三方人士出售24輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，套現2,400萬元去償還銀行貸款，每輛平均售價僅100萬元，較公司2014年平均每部入貨價低逾八成。

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