古勝：避險情緒續主導後市

港股近期氣氛差就係人都知，但從投資市場反應及角度看來，美國突然宣布將對中國商品加徵關稅，其影響力就明顯大過美國聯儲局，話今次減息並不代表已進入減息周期之不明朗因素。何解？



大家睇睇上周五環球股市大插，避險資產卻全線大升，美匯指數彈到上98.45的同時，金價則高見1,461美元，美國十年期國債孳息率更跌到落1.833厘，為2016年10月以來低位。值得高度關注的是，美元與金價齊齊上升過往相對少見，通常都係環球有大事件發生前夕先會發生，加上美債息亦回，正正反映整個投資市場避險需求其實好高，而若然短期內此趨勢未變的話，相信作為外向型經濟的港股都唔會有運行，且就算有反彈，都要小心係死貓彈後無運行。



睇番恒指上周五裂口低開後無力反彈，最終跌647點或2.3%，收報26,918點，失守所有長中短線平均線，並與6月4日低位26,671點相距僅247點；國指則跌272點或2.5%，收報10,348點，走勢同樣衰到爆，主板成交更增至1,142億元配合跌勢。



睇番一眾藍籌股，貢獻恒指跌幅最多達115點的，就係早前好威風的騰訊(00700)，單日跌3.8%報355.8元，失守中期升軌支持；另外金融股就最失威，當中更包括早前叫做撐得住的內銀及內險股，建行(00939)、友邦保險(01299)、工行(01398)、平保(02318)、國壽(02628)及中行(03988)幾隻藍籌金融股，已經合共拖累恒指180點。



由此可見，從外圍不明朗因素，以至香港內部政治不穩因素，已經對香港經濟及港股造成影響，雖然實際影響有幾多基本上難以估算，但投資氣氛已經不用懷疑係好差，起碼見大大小小金融機構內部員工氣氛都受影響，且最重要的是，人民幣上星期的貶值勢頭，會唔會一直延續落去，人民幣難保七以及內地經濟增長難保六下，中資企業佔比甚重的港股又點會唔被拖累？在風頭火勢下，都係建議大家短期增持現金，因為港股劣勢似乎唔會咁快平息，留得青山在，不怕沒柴燒。



東方產經專欄作者 古勝

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