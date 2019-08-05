羅尚沛：特朗普反枱　26600才撈貨

中美剛剛才破冰重返談判桌，上海會面傾了兩日，之後有關的傳聞大概都是正面的，雖則沒有協議早已預知，但起碼下次會面時間已定，約好9月喺華盛頓再傾，整體氣氛應是和諧吧。點知美國總統特朗普突然反枱，向餘下3,000億美金中國貨加徵10%關稅，似是看通了中方想採拖字訣這一招。



據估計，今次180度轉變，表面是因為中國涉及「兩宗罪」，首先是中國沒有加碼買美國農產品，談了又談，格完價再格價都未見落單。然後是說中國未盡力去遏制向美國輸出止痛劑芬太尼，荼毒美國年輕人。



關於要中國買美國農產品的爭論，現在已演變成「零團費旅行團強迫購物」一樣，總之落單買就有飯食，唔買就落閘放狗。而美國毒品問題由來已久，之前中國已指出他們對芬太尼藥品的管控是非常嚴格的，合法廠家生產的芬太尼從來沒有發生過流弊，也不可能流入美國，而不合法的，數量也極為有限，不可能是美國芬太尼的主要來源。果然是反正我說了，信不信就由你。



貿易戰第二槍開打，中港股市應聲下跌實屬正常，跌穿250天線後趨勢轉弱，要有心理準備中長線恒生指數可能要打回年初的水平，即25,000附近。惟見短期累積跌幅差不多，想短線博一口反彈的，尚且可以一試，但謹記兩大要訣。



一是特朗普變臉是定律，現在距離正式收關稅還有一個月時間，任何轉機都有可能發生。可以是突然間給予寬限期，也有可能是再擺華為上枱添煩添亂，總之是不要期望中方會有任何回應，但求特朗普忽然變nice。



第二是要緊盯着離岸人民幣走勢，與上次一樣，央行守得住7算的話，短期反彈動力才能形成。反之，7算失守，可想像氣氛將會是壞到極點，莫說反彈，中港股市更要長時間尋底。



想撈底的務必要等到26,600才行動，這水平是6月初的低位，再往下探就是年初的低位25,000點，如若反彈真的出現，也不要把目標看得太高，250天線即27,600點反彈目標已有點妄想，要知道，經過上星期五的裂口下跌，如果恒生指數繼續於27,000點以下，10天線將會每日以150點左右幅度向下壓，形成一個強大的阻力。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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