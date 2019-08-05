沈振盈：本周中隨時反彈

過去一周港股出現顯著的跌幅，全星期計跌逾1,400點。大市於期指結算前，已反覆回落，到了中美貿易談判及美國議息完結後，美股開始出現跌勢。尤其是當聯儲局議息會議後，鮑威爾所發表的偏「鷹」言論，引發美匯急升，美股急挫。到了周四晚，特朗普再揚言會對3,000億美元中國入口貨品徵收10%關稅，即時震散全球股市。而恒生指數亦因而大跌逾600點，27,000關口亦失守。



港股自7月下旬至今，已累計下跌了近2,000點，技術上已經頗為超賣。而恒生指數亦跌近六月初的低位，約26,700水平，將減息及中美會談的憧憬所帶來的升幅，打回原形。若以值博率來計，再追沽的風險已高，反而應該逐步平淡倉，等反彈之後再算。七月份指數的上升，主要靠力托騰訊(00700)，相信短期最後一跌，也會是靠沽售騰訊來作遮擋，讓大戶可以平淡倉。估計恒生指數短期波幅，將介乎26,600至28,000。



本周每日的股市走勢預測：



周一(甲戌日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況震盪。

周二(乙亥日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，反覆尋底。

周三(丙子日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，展開反彈。

周四(丁丑日)： 天干屬火地支屬土，火生土之局，顯著回升。

周五(戊寅日)：天干屬土地支屬木，木剋土之局，出現回吐。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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