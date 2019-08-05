鑫濤：美元反高潮　料快掀下跌浪

沉寂已久的匯市終於打破沉默，美匯指數在聯儲局減息前一周起已開始出現異動，從8小時圖上看，上月23日美匯指數突破當時的97.60重要阻力後便呈現明顯的上升勢頭，到了上周聯儲局宣布減息前夕，此強勢一直受制於當時的98.00至98.20阻力區，此阻力區剛好落在今年4月26日所做的98.35，以及5月23日的98.37的雙頂阻力附近，美匯指數未能進一步向上突破，因為此時市場正在靜候聯儲局議息後的美匯指數會否形成三頂回落的不利技術走勢。



到上周四凌晨聯儲局宣布減息四分之一厘的市場預期結果後，美匯指數已可以自98.00附近一擧升穿上述的雙頂阻力並且觸發了大量止蝕買盤入市，破壞了形成三頂的惡劣技術走勢，換言之，即是技術上成功發出了明顯的買入信號。



正當不少投資者相信美元隨後的走勢可以進一步走高，到上周結束時可以順利高收，後市的入市策略也可以放心改為趁低買入美元之際，美匯指數卻在上周五亞洲市及歐洲市早段一直受困於98.80至98.95區域，始終未能順勢挑戰更關鍵的99.00心理關口，走勢開始有點不甚尋常的迹象。



結果在上周五美國入市並公布較市場較預期為佳的非農就業報告後，此時美匯指數卻來個反高潮掉頭急挫並且順利一舉跌穿上述受困區域的98.80支持底部，隨後的走勢更加急轉直下，到上周五美國收市前，已完全抹去了前一天的所有升幅，最低曾見98.05 ，最後更在周線圖上呈現不利本周的射擊之星惡劣形態，至此已確認上周四的突破雙頂阻力為典型的假突破走勢陷阱。



因此本周美元的走勢很大機會在上周出現假突破的走勢陷阱後回復下跌的勢頭。今日美國入市後若已順利跌穿10天線支持(97.95)，最後更能低收，那麽本周餘下時間宜採取逢高沽出美元的策略。



上周美國公布的非農就業報告中顯示的時薪增長達到3.2%，表現十分強勁，數據反映目前美國的勞工市場並未因為中美貿易戰惡化而需要承受太大嘅衝擊，即美國的經濟情況仍然可以保持樂觀的態度。



目前聯儲局的減息主要是要應付因貿易戰產生的外圍不明朗經濟因素，而非國內經濟明顯轉弱。所以中美貿易戰一旦進一步惡化，將令到市場炒作外圍不明朗經濟因素繼續轉劣令聯儲局未來有進一步減息的需要，結果將使市場有藉口把美元炒低。所以小心上周五美元的轉弱勢頭可能只是一個短期下跌周期的開始。



資深市場人士 鑫濤

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