時富：內需股龍頭可多加關注

伴隨人均可支配收入增長，消費延續擴張和升級趨勢，乳製品、食品飲料、運動服裝等多個行業均受益升級趨勢。事實上，消費已成爲中國經濟增長的主動力，2018年消費對經濟增長的貢獻率高達76.2%。應對中美貿易及經濟下行壓力，中央需積極推出措施刺激內需、支撐經濟表現，整體消費板塊可受惠回暖。另外，成本上漲促使行業集中度提高，建議關注行業龍頭、產品組合升級之個股。



中國乳製品人均消費量較低、三、四線城市需求提升和消費升級推動乳製品行業需求回暖，行業龍頭之一的蒙牛乳業(02319)增長前景樂觀。蒙牛產品組合持續升級，奶粉、鮮奶等高毛利業務亦快速增長，毛利率具提升空間。此外，公司入股上游企業發揮協同效應，保證優質原料奶供應穩定。管理層稱將聚焦長遠品牌建設，減少減價促銷費用，經營利潤率有望改善。管道下沉促進銷售增長，與阿里巴巴獨家合作通過「零售通」提升偏遠地區滲透率，預計公司今年可保持雙位數收入增長。故予該股買入評級，目標價為35元。



萬洲國際(00288)是全球最大豬肉食品企業，市場份額於中國、美國和歐洲均排名第一。受累非洲豬瘟蔓延，中國豬肉供應趨緊，豬肉價格上升，進口需求激增，利好美國養殖及出口業務。雖然中國養殖和屠宰業務受影響，惟大型屠宰場防疫能力更佳，市佔率具提升空間。長遠來看，公司推動肉製品組合升級以滿足中高端產品的強大需求，提高每噸售價和利潤。公司評級買入，目標價為9元。



運動服裝為服裝行業中增長最快速的品類之一，預計未來2年可維持雙位數增長。「體育休閒風」潮流推動市場對高端化、時尚化的產品需求。李寧(02331)受惠品牌轉型策略成效顯著，營收增速強勁，上半年股東應佔溢利增加逾4.4億元人民幣。公司年內亦不斷優化銷售渠道以改善營運效率，包括關閉虧損店舖，擴充高端渠道、店舖數量等。加上品牌競爭力提升之回報逐漸釋放，業績高增長趨勢可維持。予該股買入評級，目標價為22元。



運動服飾銷售強勁帶動上游紡織企業訂單充足。申洲國際(02313)為全球主要運動品牌的供應商。預料未來2年四大國際核心客戶和國內運動品牌訂單需求增長穩定。另外，越南、柬埔寨工廠陸續投產，海外產能擴張加速，有助靈活應對全球貿易政策及成本波動。同予買入評級，目標價為120元。



時富金融研究部

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