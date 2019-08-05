鄺民彬：內險股只適宜短線部署

聯儲局一如市場預期減息四分之一厘，為近十年來首次，不過主席鮑威爾亦暗示未來不保證會再大幅減息，令市場對減息預期降溫。此外，中美新一輪貿易談判提前結束，惟雙方沒有達成任何協議，均利淡投資市場氣氛。



另外，香港經濟亦響起警號，今年第2季本地生產總值同比升0.6%，不過按季看則下跌0.3%。由於中美貿易問題未有起色，加上數據亦未反映近期本港政局加劇動盪對消費及企業的影響，本港第三季經濟增長料將受壓，甚至出現連續兩季按季回落的技術性衰退，投資者需要留意。



近日多隻內險股發盈喜，主要受惠投資收益增加，及期內所得稅費用減少帶動。事實上，市場亦憧憬未來險資可提高投資A股上限及投資科創板等，加上去年第4季行業的基數較低，亦為企業下半年業績表現提供低基數支持。不過，根據銀保監數據，上半年原保費收入為2.5萬億元人民幣，同比升14%，低於首季的16%，加上近期A股表現未見突出，將不利投資收益增長，或會限制內險股表現，投資者只宜短線部署。



事實上，目前港股以政治市主導，在社會衝突升溫及經濟前景趨不明朗下，將繼續影響投資者入市意欲。另外，港股亦進入業績期，在交投量偏低下，港股將維持炒股不炒市的格局。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(筆者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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