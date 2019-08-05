陳政深：吼買公用股 煤氣最值博

港股上日單日跌逾2%，環球投資氣氛明顯轉差，假如將各個市場視作輪動板塊，在過去一季，美股明顯屬於強勢，而港股則為落後市場。正如股市，弱勢板塊往往「升最後、跌最早」，而港股早已自28,800點水平啟動調整，美股亦都漸告失守，正正反映此輪動狀況。標普500指數之保力加通道漸趨擴闊，意味後市或有向下突破之勢。假如美股轉差，港股亦都難以看好。



投資者亦務須注視美國10年期國債息率，近日息率已跌至2016年以來的低位，反映資金持續流入債市，將債價推高，此情況理論上基於兩個原因，一為市場對息口預期持續低企，但在美聯儲主席鮑威爾表明其減息並非減息周期的開展後，價格理應回落；另一可能原因，是市場的避險情緒高漲，資金亟欲尋找真正無風險產品，反映貿易戰以及央行鴿派取態背後的因素，已逐步在投資市場反映。



技術上，恒生指數自6月份啟動升勢，一直升至28,800點的水平，卻見逐步形成頭肩頂形態，若以27,900點為頸線量度，其理論下跌目標應為26,700點左右。如果連26,600點亦未可守住，下一支持位便須下移至25,000以下水平。



部署上，投資者可留意現金流穩定、派息紀錄良好、業務與貿易相關性較低的股份，並在大市喘定時吸納。公用股當中，筆者首選煤氣(00003)，事關傳統公用股當中，電力股受制利潤管制協議，增長空間受制；煤氣表面上息率較低，但多年來均有10送1紅股紀錄，減息周期下，長線對資金有不俗吸引力，股份上日可逆市上升足見其強勢。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。