周樂樂：多事之秋　首重控制風險

隨着多項重大政策不及預期，尤其是中美貿易談判再現波折，上周市場回調明顯。一周累計計，上證50指數跌2.98%、滬深300指數跌2.69%、滬綜指跌2.37%、深成指跌2.23%、中小板綜指跌2.04%、創業板綜指跌1.21%。板塊方面，漲幅最大五大行業指數分別是農林牧漁、休閒服務、有色金屬、公用事業、傳媒；跌幅最大五大行業分別是房地產、非銀金融、建築材料、鋼鐵、建築裝飾。



消息面上，上周海內外有多項重大政策落地，且中美貿易談判再度於上海進行。但非常遺憾，幾乎均不及預期。首先，7月30日，中共中央政治局會議分析經濟形勢，定調下半年經濟政策。雖然對經濟下行的判斷加深，但政策的定力超出市場預期。其中，首次強調不把地產作為短期刺激經濟的手段。政策更多強調維持穩定和進行結構性改革。這些低於市場的預期。



緊接着，美聯儲局召開議息會議，雖然如預期10年來首次降息，但僅下降25個基點，且展望偏鷹派。連特朗普都懟鮑威爾降息不及預期。其他發達國家也不安生，英國新首相上台後，英國硬脫歐風險加劇。日本與南韓已經陷入高科技行業的貿易戰，且事關民族尊嚴，預計短期難以解決。



更出乎意料是特朗普半夜宣布將從9月1日對中國3,000億美元輸美商品加徵10%關稅。這幾乎是要把所有中國出口美國商品都加關稅的節奏。然而，中國方面的消息顯示，中美貿易戰談判團隊剛剛在上海完成的貿易談判取得了積極進展。這些矛盾的事實顯示中美雙方依然存在分歧，以及特朗普出爾反爾的談判伎倆再度發作。



除了眾多重大政策議程不及預期外，近期一些社會事件也讓社會壓力有所增加。由於70周年國慶在即，預計政策維穩會強於預期。此外，7月份PMI出現止跌企穩信號。持續偏寬鬆政策以及年底旺季的到來，都有望讓經濟短期企穩。因此，隨着政治局會議定調，以穩為訴求的政策基調，會是海內外風險加大的最大對沖手段。



當然，政策層定力超出預期也是有底氣的。致力於結構性改革，以高質量發展為目標，適度容忍短期經濟下行不刺激。中國可以這麼做。以暑期檔黑馬《哪吒》為例，在低迷的影視市場，憑着出色的產品力，創造了新的票房神話。可見，高質量的供給從來都不缺市場，即使看似市場低迷。



鑑於近期多項政策議程不及預期，短期建議以迴避風險為主。也由於政策層面強化對短期經濟下行的容忍度，結構性改革下，建議以有競爭力的產業和企業為主要的投資標的。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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