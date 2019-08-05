陳汝銘：環宇物流力拓業務版圖

環宇物流(06083)為本港發展成熟及領先的物流服務供應商，為快速消費品業、食品與飲料業、零售業及其他行業提供倉存及物流解決方案。



截至去年底集團收入為1.55億元，按年倒退5.1%，主因受外圍經濟不穩及零售業疲弱所致。然而，集團去年在吸納新客戶方面表現出色，新業務收益較一七年同期大幅增長90.7%，有助集團客戶群變得多樣化，並為未來發展建立良好基礎。



集團6月公布收購一間在澳門從事批發日用品和藥品貿易及物流公司，該收購能協助集團擴展業務版圖。市場相信該收購能為集團帶來協同效應，因被收購方為多個知名品牌的授權經銷商，該等品牌的物流服務或為集團帶來潛在收益。



隨着粵港澳三地正加緊合作推進大灣區建設，不同關稅區之間的貨物流動量大增。集團擁有豐富的物流管理經驗，先進的資訊科技管理系統，大型跨國企業的認可，加上新收購的澳門物流公司能為踏腳石，使集團服務能拓展至大灣區內不同地方，有助擴大生意版圖，協助客戶提升物流效率，未來前景可期。建議可在0.7元附近買入，目標1元，如失守0.6元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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