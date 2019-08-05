盧志威：中國反擊 美股勢受累

由於特朗普突然宣布對3,000億美元的貨品，加收10%的關稅，對股市一定是有影響，不過港股反應未算太激烈，甚至低開之後出現陽燭反彈，顯示低位有承接力。筆者認為市場第一反應不太差，係因為已經歷多次貿易戰消息，理應更容易消化，而且關鍵的是中方將如何回應美方加關稅，相信中央內部也需要時間取得共識，周末會有答案。



如果中方有反制，美股可能會追跌，事實上只從高位下跌2%，很明顯未足夠，而且太過習慣貿易戰，可能忽略今次中國早已劃下紅線，如再加關稅必然會反擊，所以未來一周的股市會非常動盪，如果博中國會「亮劍」，可以在美股買入認沽期權，作為對沖，而且由於預期波幅會上升，所以可買入VIX的認購期權，博波動性會大幅提升。



貿易戰開打多時，中國並未提出強力反制措施，如果是刻意拖延、連美國農產品也不買，肯定有想到關稅會再加，到時無理由會放軟立場突然走去入貨，所以行動升級在所難免，甚至兩敗俱傷的政策也有可能出台，正所謂「If you burn，You burn with us」，狼來了多次，今次應該會認真。



至於港股，值得留意都是大價股，例牌是地產為王，因為香港投資者迷信樓市，就算市況再差都會有需求，所以如果要信都是信地產股，起碼跌幅比樓價為深，提供一定的值博空間，另外公用股也會繼續有捧場客，因為就算要殺倉，都是會殺到後期才殺公用股，所以兩者作為長倉組合都會有信心。至於必需消費品如食品股，股價和估值都很硬淨，雖然有理由地強，但是跌幅太小，基本因素的風險也存在，不能是撈底的首選。



頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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