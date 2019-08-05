【名家筆陣】梁志麟：衝突釀危局 置業契機？

本港反修例遊行引發多區出現大型示威。雖然示威衝突理論上不會影響整體經濟，但無疑市場信心開始動搖。例如有報道指有準買家因擔心暴力事件而取消於元朗置業，商戶生意大減，元朗大街晚上更出現令人不安的冷清場面。



正所謂有危便有機，有網民在討論區大呼「機會來了」，表示多年來一直有意置業，奈何收入永遠追不上樓價上升，今次暴力事件將令資產價格下跌，可一圓置業夢。雖然藉暴力事件置業給人一種「發災難財」的感覺，但面對非常畸形的本港樓市，一般百姓有此想法既唏噓又合理。不過問題是，若政治糾紛只屬短暫因素，而同時市場的剛性需求仍大，理論上樓價的跌幅將有限。可是，若暴力事件升級帶來信心危機及影響本港的國際金融地位，加上外圍經濟欠佳，樓價將很大機會作深度調整，而且弱勢將持續一段長時間。



那麼究竟入市還是繼續靜觀其變？筆者還是套用首富李嘉誠的金句，置業要量力而為。環球經濟放緩已是不爭的事實，香港貴為開放形經濟難免受累，因此買家應作最壞打算，例如一旦家庭其中一位成員失業，能否維持供樓及其他基本開支一段時間，而且買家亦不宜寄望樓價可重現過去幾年的急升。



至於外圍方面，美股業績期接近尾聲，整體而言好壞參半，不過縱使有企業業績理想，但股價卻未有如過去經常出現的即市急升，這或反映投資氣氛仍傾向審慎。展望將來，跟個人消費相關的企業盈利將繼續平穩，相反跟貿易及製造業相關的仍維持弱勢。至於市場關注的科技股，雲端業務繼續成為盈利火車頭。



雲端業務有助企業節省成本，在環球經濟放緩下，需求自然有增無減。另一方面，雲端服務大多按月收費，服務供應商變相成為收租股，擁有穩定的收入來源。而且，雲端供應商可同時提供人工智能、軟件開發、大數據分析、虛擬伺服器、軟件開發、網絡保安等服務，可賺取額外收入。因此，投資者要繼續留意雲端業務的發展。



雖然美股有點死氣沉沉，但虛擬貨幣卻非常波動。由於各國央行即將或已經開始減息週期，加上Facebook有意推出虛擬貨幣Libra以進入環球支付行業，令比特幣一度逼近14,000美元，為去年1月以來最高，但其後各央行的官員明言反對及關注Libra將帶來的系統性風險，令比特幣回落至10,000美元水平。



讀者要明白Facebook、Whatsapp及Instagram共有26億用戶，年齡層面遍布老中青，還有其他已簽署意向書的Visa、Mastercard、PayPal等。一旦Libra正式推出，龐大的客戶群將嚴重威脅美元、歐元等主流貨幣的地位，其他二三線貨幣甚至會被淘汰。各大央行的貨幣政策可能失去主導性，部分國家的資本管制政策變得有名無實，因此各大央行反對似乎理所當然。



不過問題是，虛擬貨幣（或區塊鏈技術）的發展已不可逆轉，個別銀行甚至央行已推出自家的虛擬貨幣，究竟如何平衡區塊鏈技術的應用、央行及傳統貨幣的地位及角色，及如何擴大監管機構的職能，將考驗一眾財金官員的智慧。縱使Facebook主動要求跟美國監管機構商討Libra的發展，但無論Facebook如何配合，估計Libra面世非兩三年內可以成事。



梁志麟

交通銀行環球金融市場部

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