大健：炒股難單靠低市盈率取勝

十多年前大學畢業出來社會工作，第一份工是做財經記者，之後轉到金融行業，工作一直與股市有緊密關係，但筆者自問一直對投資都沒有甚麼心得。一來怪自己懶散，沒有花心思去鑽研，而且自問不太懂得預測事情，常常會捉錯用神。



在預測事情方面，我們或者都曾指別人把簡單事情複雜化，但在現實中，往往又會把需要複雜地去分析的事情過度地簡單化。記得當年做財經記者時認識一個股評人，他對傳媒有求必應，你隨時隨地找他評論市況或個別股票都永無托手㬹。但坦白地說，一個人時間和資源有限，又如何能每隻股票都能給予意見？



這位股評人就有這個能耐，因為他有一道絕招，就是用市盈率去「分析」所有股票。當然，我們見識過很多股票市盈率偏低，然後能跑贏同業，可是也應該見識過不少股票的市盈率偏低，卻可以是低處未算低。



事實上，影響一件事情的發展，或者主導股價未來變化的因素眾多，而且環環相扣互相影響，又豈是每逢市盈率偏低就意味股價升勢將至？



我還記得一個前投行星級分析員，他十多年前起不斷說某行業板塊估值偏低所以值得買入，可是這個板塊直至今日依然估值偏低。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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