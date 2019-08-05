【市況慘淡】貿戰升級社會動盪　奢侈品牌銷情急轉冷

因修訂《逃犯條例》引致的社會動盪，加上中美貿易戰摩擦再升級，本地零售遭遇冷鋒，連一眾國際品牌銷情亦受影響。彭博社分析認為，香港不斷的示威活動將減少中國旅客到港消費，打擊高檔品牌業務。



香港6月零售業總銷貨價值按年跌6.7%，遠遜市場預期，更連跌5個月。早前香港零售管理協會主席謝邱安儀在電話會議稱，跌幅一直擴大，相信主要是中美貿易戰影響消費意欲，以及本地示威遊行活動所致，珠寶電器成為零售銷售大跌的重災區，並預料往後示威區及旅遊區生意會更差。



●國際品牌銷售跌

事實上，多個國際品牌先後指出在港銷售下跌。奢侈品牌普拉達(01913)雖然今年上半年整體盈利按年增長55.74%至1.55億歐元，但按地區劃分，亞太市場銷售淨額按當前匯率計卻跌4%，若按固定匯率計更跌6.4%；當中，大中華區銷售淨額按當前匯率計跌2.3%，若按固定匯率計則跌5.1%。集團指，受社會動盪及不利的貨幣波動影響，香港經濟出現收縮。



國際護膚品商歐舒丹(00973)亦不能幸免，該公司首財季度(即今年4月至6月)香港銷售大跌18.8%，同店銷售亦挫15%。歐舒丹副主席Andre Hoffman早前在分析員電話會議指，香港情況存在挑戰，受示威活動影響，該公司於首財季損失數天營業日，而中國旅客的在店消費亦有所減少，都對業務帶來負面影響。



高端珠寶鐘錶商卡地亞(Cartier)母企歷峯集團(Richemont Group)亦稱，受近期香港街頭抗議活動及港元相對強勢影響，集團的香港銷售額在首財季亦錄得下跌。



●估值低企 大行籲撈貨

而牛仔褲品牌Levi's管理層更第一身直接感受到香港社會事件的影響，除了部分店舖一度無法正常營業外，集團原定6月在香港舉行的高層會議更差點要取消。另一服裝品牌Hugo Boss AG上周公布業績後，其財務總監Yves Mueller亦指示威活動有負面影響，目前香港業務的貢獻及不上內地業務。



大行麥格理發表研究報告指，如示威活動持久，零售商將審視其本港分店網絡，但另一方面，未來續租租金可有下調空間，認為在現時社會動盪下，本港零售商股價無可避免受衝擊。不過，該行相信投資者應考慮利用機會趁低吸納，由於本港零售股大多估值低企，而自由現金流收益率理想。

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