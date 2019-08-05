【風險驟增】 走資加劇！中港股票基金累失逾376億

富瑞金融資金流報告顯示，截至上周三(7月31日)為止，中國股票及香港股票基金連續5周及13周錄得來自互惠基金及交易所買賣基金(ETF)投資者的資金流出，涉及金額合共約48.25億美元(約376.35億港元)。有基金經理直言，中美貿易戰升級及香港社會愈來愈動盪下，走資潮將持續，恒生指數本輪跌浪恐跌穿25,000點。



據富瑞統計，截至上周三為止一周，中國股票基金錄得10.98億美元(約85.64億元)來自互惠基金及ETF投資者的資金淨流出，較之前一周的9.01億美元急增21%，並且相當於連續5周累積淨流出金額29.21億美元的逾37%。至於港股基金，期內亦錄得6,200萬美元來自互惠基金及ETF投資者的資金淨流出，過去13周累積「失血」19.05億美元。



●美股基金勁吸2.2萬億

不過，美股基金上周「吸資」51.81億美元，同時債券基金更有多達105.42億美元資金流入，過去30周合共「吸資」2,861.24億美元(逾2.23萬億港元)。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股市場受到本地政治事件及中美貿易戰的「內外夾擊」，不知何時始能化解，影響亦無從估算，投資者自然不會貿然入市，上周五(8月2日)大跌市錄得過千億元成交，反映資金正在減貨。



撇除政治事件，市場今年持續調低多個主要股市的盈利預測，環球經濟增長亦在下滑，「股市今年剩返落嚟唔會叻得去邊」，但因美元強勢及美國經濟尚算穩健，資金應持續流入美股。他預期，恒指本周恐先下試6月中低位26,671點，若失守則要下試今年1月初的上升裂口位25,960點，策略上應趁反彈減磅。



●恒指最殘或見24700

中投傲揚基金經理溫鋼城更直言，中港股票基金恐出現「熊市概念嘅走資」，預期恒指本周先下試26,671點，27,000點已經由支持位變成主要阻力。若本周二至四持續看見「早段低開高走，收市又回落，好似瀡滑梯咁嘅形態，就印證大戶減磅離場。」他又直言，中美似乎又重回去年下半年「無得傾」的格局，多國「用銀紙打仗」，恒指預測市盈率恐再縮至約9倍，即低見24,700點。



東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，中港股票基金走資潮難免繼續，因為美國總統特朗普已明言可將總值3,000億美元的中國進口商品的關稅稅率提高至25%。不過，他估計，中美第四季仍有機會達成貿易協議，恒指本周應能守穩26,500點關，之後要看中國如何反制美國及刺激經濟，建議投資者留意股價已跌得甚為低殘但業務穩定的股份，捕捉不受大市影響的短線升浪。



●5G前景明朗 鐵塔值博

業績期開始進入高峰，溫鋼城認為內險、內需及5G概念股會有較佳表現。至於周三(8月7日)公布中期業績的中國鐵塔(00788)，如股價跌至1.8元可以吸納。儘管內地三大電訊商是主要股東，鐵塔的業績不會有太大增長，但勝在內地推進5G網絡建設前景明朗，可以成為基金粉飾窗櫥的選擇，「股價會返2元嘅」。



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