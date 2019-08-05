【市前重點睇】離岸人民幣跌穿6.98　油價偏軟

●美匯指數跌至98.09，離岸人民幣(CNH)低見6.9834，港匯弱見7.8299，圓匯見106.37，歐元升上1.1109，英鎊企1.2155。金價企1,439美元。布油跌至61.32美元，紐油見55.34美元。道指期貨偏軟。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾300點。



●滙豐控股上半年稅前盈利124億美元，按年升15.8%，勝預期；另擬回購10億美元股份。范寧今日(5日)起退任行政總裁，由祈耀年任臨時行政總裁。https://bit.ly/2Ynaqks



●恒生銀行上半年純利增長近8%，第二次中期息1.4元。https://bit.ly/2MESSt4



●美國總統特朗普稱可以將對華關稅提高到「高得多的數字」，中國需要做很多事情才能扭轉現狀。

-白宮經濟顧問庫德洛暗示中國購買美國農產品或有助避免新關稅9月實施。

-中國商務部稱將反制美國加徵新關稅，必要時不得不打貿易戰。另傳貿易戰升級後，中國轉向巴西購買大豆。



●道指上周五(5日)收報26,485點，跌98點或0.37%；標指收報2,932點，跌21點或0.73%；納指收報8,004點，跌107點或1.32%。https://bit.ly/2T6W9Cu



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報26,763點，跌154點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報1.8452厘，跌4.83點子。



●美國6月貿赤縮至552億美元，惟對華貿易逆差則由5月的301億美元，微增至302億美元，創5個月新高。



●美國7月非農職位增16.4萬個，略低於預期。



●紐約期油上周五收報每桶55.66美元，升1.71美元或3.2%；布蘭特期油收報每桶61.89美元，升1.39美元或2.3%。



●紐約期金上周五收報收報每安士1,457.5美元，升25.1美元或1.8%，創自2013年5月9日以來收市新高。



●英國富時100指數上周五收報7,407點，跌177點或2.34%；法國CAC指數收報5,359點，跌198點或3.57%；德國DAX指數收報11,872點，跌380點或3.11%。



●日韓就二戰強徵勞工賠償問題引發的外交糾紛升級，繼日本政府上周五決定把南韓剔出貿易優遇白名單後，南韓表示強烈反對，並將採取相應報復行動，把日本也剔出白名單。



●即月恒生指數夜期上周五收報26,602點，跌215點，低水317點，成交56,307張。



●【市況慘淡】貿戰升級社會動盪，奢侈品牌銷情急轉冷。https://bit.ly/33aZXat



●【風險驟增】 走資加劇！中港股票基金累失逾376億。https://bit.ly/2yArBQ2



●南岸洽引資拖逾半年，12度延限期。https://bit.ly/2T8n54H



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