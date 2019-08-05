【股民熱話】香港經濟差落去　打工仔要直接停工…

今年第一季香港本地生產總值(GDP)按年增長僅0.6%，政府預估第二季GDP按年增長為0.6%，惟經季節性調整，第二季GDP按季下跌0.3%。若第三季再度錄得按季倒退，香港經濟將陷入技術性衰退。



事實上，綜合5月以來中美貿易戰不斷升級，以及6月以來反修例下香港社會持續動盪，衝擊投資、旅遊及零售行業，幾可肯定香港經濟將無法實現政府全年GDP增長2至3%的預測，明年GDP增長一旦低於2%，更可進一步確認步入衰退期。



香港經濟差，對股、樓市場投資氣氛當然有負面影響，但本土因素對香港資產價格影響衰極有個譜。最致命的，是內地資金的動向。當美國全面向中國商品徵收關稅，中美貿易戰變成持久戰，內地出口、製造業難翻身，金融及房地產業亦難敵地心吸力，內部需求下滑，整體增長動力減緩的速度將會加快。



內地經濟好的時候，量化寬鬆和資產價格上升製造了大量財富，居民消費信心強，往海外旅遊、投資，可以揮金如土。可當如今生意難做，職位空缺大減，大戶小戶都搵錢艱難，不但消費和投資信心每況愈下，社會亦容易出現不穩定。投資者必須關注，若下半年內地就業市場惡化，下一步可能出現的危機，乃內地資金沽售港股港樓，外資更乘機興風作浪狙擊港元，這才是香港經濟的最大挑戰！



也許不出一年，香港市道可能會差到一個地步，就係打工仔唔使罷工，因為已被直接停工！企業裁員減薪飯碗不保，手停口停如何應付日子？依賴現屆政府紓解民困，如天方夜譚。抗逆良方，是盡快減槓桿，增持現金及黃金，並量入為出。總之，只有自己計好自己數，諗好點樣勒緊褲頭捱苦日子。始終呢個世界，求人不如求己！



至於港股，暫時而言，恒生指數的跌幅比預期細，一再驗證筆者所指，中資股佔比大的港股，受本地因素影響有限。港股既已「轉莊」畀內地資金，這些資金唔走，變相鎖死了港股部分流動性，港股指數差極有個譜，但交投會愈來愈淡靜，走勢圖猶如A股幅「死亡心電圖」2.0版，不生不死，因估值已失去市場化的自我調節功能，資金無從入手。做魚缸炒家，唔怕波動市，最怕係淡靜市，一潭死水，無可作為，先至係最痛苦！



東方產經專欄作者帥哥



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