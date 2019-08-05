經濟寒冬！日經香港7月份PMI挫至10年新低

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由6月份的47.9，跌至7月份的43.8，顯示私營經濟的景氣度急挫至2009年3月以來逾10年新低；並將目前的下行周期推至16個月。



根據調查數據，中美貿談爭端持續，加上近期的大型示威活動，明顯削弱了市場對港製商品與服務的7月份需求。



企業新接的業務量急速萎縮，跌速加劇至逾10年以來高位，原因之一來自於7月份銷往中國的新訂單量以近4年的最高速度收縮。



疲態頗露的市場需求不利營商活動，閒置產能達更高水平。企業7月份的產出量大幅緊縮，呈2009年首季以來的最大跌幅。



另一方面，積壓工作量繼續承接近年半以來的按月跌勢，7月份更見進一步減少。



IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港營商環境乍現全球金融危機爆發後最嚴重的倒退，私營經濟的前景於第三季初更加陰霾密布。新訂單與業務活動量挫逾10年多以來最急，反映中美貿戰僵局與升級的大型示威活動打擊了訂單需求。



他續稱，企業7月份的悲觀情緒升溫，對未來1年產出的經營信心下滑至3年半以來最低，並在未明朗因素增加的前提下，削減了採購活動。7月份PMI調查結果大致顯示，按年經濟收縮2.0%左右。



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