經濟危機：人民幣跌穿7算創新低　專家籲保持匯率彈性

中美貿易戰又醞釀爆發！人民幣跌勢洶洶，插穿七算心理關口，創紀錄以來新低。離岸人民幣(CNH)最新低見7.1114，在岸人民幣(CNY)亦低見7.0297。



獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，按過去經驗，當人民幣跌至某心理水平時，人民銀行會出口術或推出多項政策「護航」，市民可考慮趁人民幣貶值，預先暢定備用。由於外匯市場大受外圍因素影響，尤其中美貿易戰未見明朗，籲市民勿借孖展進行人民幣相關投資。



瑞穗銀行策略師張建泰表示，貿易戰全面升溫，打壓人民幣走勢，同時，美方加徵關稅，導致貿易談判破裂，人行沒有必要維持人民幣非常穩定。



招商銀行首席外匯分析師李劉陽表示，保持匯率彈性對人民幣來說非常必要，短期波動後，長線看好人民幣匯率能重拾升軌。



儘管人民幣最近愈跌愈殘，但分析認為情況與2015年的「八一一小匯改」並不相同。當時內地經濟告急，迫使人民銀行出狠招催谷經濟，重手下調人民幣中間價1.8%，創21年來單日最大跌幅。



當時人行行動震撼市場，儘管投資者對人民幣已有貶值預期，惟未想過會「一步到位」，而經過「小匯改」一役後，人民幣加劇跌勢，2015年全年累貶4.45%，2016年跌幅更擴大至6.56%。





【09:17】人民幣速遞：中間價下調229點子 離岸價跌穿7算

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9225，較上日開市價大幅下調229點子，呈三連跌，亦為去年12月以來新低。離岸人民幣跌穿7算，由6.9720，大幅下挫至7.0477，最新報7.0382。



亞洲市，美匯指數報97.95。



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