【即市分析】滙控業績勝預期兼回購　但股價未許樂觀　因為…

東方產經專欄作者錢修：滙豐控股(00005)公布2019年中期業績，列帳基準除稅前盈利按年升15.82%至124.07億美元(約967億港元)，勝市場預期的中位數118.44億美元，並擬回購10億美元股份。但令人意外的是，上任不足兩年的范寧，今日(5日)退任行政總裁一職。消息公布後，滙控今早開市報61.5元，跌逾1%。



業績勝預期加上回購股份的消息，本來有助其股價短期回穩，惟行政總裁突然退任，卻添變數。集團主席杜嘉祺表示，今次理想業績反映范寧的成就，但由於營運所在的環球市場環境愈見複雜，且日趨嚴峻，相信該行需要作出改變，以應對挑戰及把握機遇。到底是否與中美貿易戰下，盛傳中國不滿滙控處理華為事件相關安排有關，抑或事件促使集團因應國際形勢變化而醞釀發展策略轉變，投資者必須高度關注事態發展，而在此明朗化前，無疑會對股價走勢添上不明朗因素。



走勢上，近期滙控的股價持續轉弱，短期60元關乃重要心理支持位，一旦失守，可能好快見58元，向上64至65元阻力大，無貨的話，現價未見值博，即使想長線吸納，宜待考驗支持位承接，再謀定後動。

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