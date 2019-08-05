財新中國7月製造業PMI跌至5個月低位

中國7月財新製造業採購經理指數(PMI)錄得51.6，按月回落0.4個百分點，為5個月以來最低；預期為52。至於綜合PMI錄得50.9，較6月高0.3個百分點。



期內，服務業新訂單總量增速雖然保持強勁，但出現放緩迹象。受訪服務業企業表示，新訂單增長主要受益於新產品發布和新客戶增加。製造業新訂單總量則恢復增長。兩大行業訂單增速一升一降，7月綜合新訂單增速高於6月，但整體仍屬溫和。



服務業新出口訂單量恢復增長，增速達到3個月以來最高。企業普遍表示海外需求強勁。製造業新出口訂單量繼續小幅收縮，在服務業出口的拉動下，7月綜合新出口訂單量錄得小幅增長。



企業綜合用工規模連續3個月小幅收縮，就業情況仍然低迷。這主要受製造業用工下滑拖累，受經營活動增速放緩、企業控製成本的影響，7月服務業用工意願受到抑制，用工擴張幅度僅屬小幅。



服務業投入成本出現明顯上漲，漲幅略高於6月。受訪廠商反映，成本上升主要與原材料、燃料和用工漲價有關。製造業投入成本漲幅則有所收窄。兩大行業綜合，7月投入成本繼續小幅上揚。



受製造業出廠價格重現小幅下降的拖累，7月綜合定價出現6個月以來首次下降。服務業企業加價幅度仍屬輕微，許多企業表示市場競爭激烈，整體定價力受到掣肘。



製造業信心走強，服務業樂觀度則繼續保持強勁。綜合來看，兩大行業企業對未來12個月的生產經營前景信心度升至3個月以來最高。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，7月中國經濟呈現出階段性的修復和改善，這與大規模減稅降費、貨幣政策持續發力、以及政府對基建投資的蓄力有關。但在債務金融嚴監管和貿易摩擦環境下，中國經濟修復的持續性有待進一步觀察。目前中國經濟並未處於失速下滑的境地，經濟減速是波動、可控的過程。



財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的7月服務業商務活動指數，回落0.5個百分點至52.9；綜合PMI錄得53.1，微升0.1個百分點。



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