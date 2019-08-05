【即市分析】經濟唔運行　金融股點會有運行？

東方產經專欄作者股博士：香港經濟一向為外向型，資金又自由流動，所以外圍有乜風吹草動，港股都特別敏感，其中又以金融股最受累。



事實上，香港持續受累於外憂內患，早前受美國減息不明朗及香港政局不穩影響，百業不景是可以預計出現的事情，恒指已經破位而落，豈料上周美國突然宣布將對中國商品加徵關稅，港股即時急挫，其中金融股備受沽壓。



先睇滙豐控股(00005)及友邦保險(01299)，前者股價自7月尾如插水式下跌，不經不覺都已經跌到落上周五的62.15元；友邦股價自7月中反覆向下，先後跌穿10日、20日、50日及100日線，且10日線已跌穿20日線，走勢轉差。即使滙控宣布回購股份，未見得會有太大的刺激作用，想減磅現貨，宜把握短線反彈的落車機會。



睇番中資金融股，五大內銀股全線破底(https://bit.ly/2KbZrl0 )；內險股亦唔好得幾多，中國人壽(02628)股價上周五裂口下跌，全日跌3.7%，MACD熊叉擴闊；中國平安(02318)則跌2.4%，同樣失守橫行區支持。



綜合而言，港股投資氣氛愈來愈淡，金融股可謂首當其衝，上述多隻金融股皆已破位而落，走勢衰到爆，值博率未見吸引，故投資者真係唔好得個「勇」字就衝入去博反彈，免得收息唔夠蝕價，損手爛腳，記得逆境中保本最重要！

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