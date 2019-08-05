港股格局：李偉傑籲守穩26000點才買第一注

滙豐控股(00005)和恒生銀行(00011)在周一(5日)開市前公布了中期業績。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，滙控業績算合格，部分數字如稅前盈利勝預期，較令市場驚喜是同時公布擬回購10億美元股份。然而，范寧退任行政總裁則令市場感突然，加上投資者觀望集團在內地業務的發展，他預期滙控短期股價表現將與大市同步向下。滙控周一早間跌幅不到2%，跌幅少於大市。



恒生銀行(00011)方面，早間股價下跌超過3%跑輸大市。他認為投資者或憂慮香港銀行受累於香港經濟環境轉差，以及未能受惠息差擴闊，故即使恒生第二次中期股息維持1.4港元，市場仍因業績沒有大驚喜而沽售。



他續指，香港內部和美國總統特朗普的因素，加上人民幣穿7算，拖累恒指連日下挫，期望26,000點心理關口能初步守穩，屆時才考慮買第一注貨。若再向下跌穿，或要下試今年一月水平的接近25,000點水平。他建議投資者現時要保持審慎和耐性，不用太心急買入股票。若要投機，極其量即日短炒，不持貨過夜。

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