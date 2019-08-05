經濟危機：人民幣跌穿7算有幾大鑊？一文話你知！

美國擬再對3,000億美元中國進口商品加徵關稅，兩國貿易緊張局勢升級，人民幣重現貶值勢頭。人民幣匯價苦守7算關口數月後終被攻陷，在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)雙雙失守「破七」，離岸人民幣最新報7.0793兌每美元，即每百港元可兌90.3元人民幣。分析指出，人民幣失守7算後，或會引發一連串負面影響。



首先，人民幣匯價跌穿7算心理關口，或衝擊市場信心及加大貶值預期，令人民幣拋售壓力大增，引起匯率及金融市場動盪。屆時，資金或由內地撤出，形成「走資潮」，並降低外地資金流入的意欲。



若人民幣貶值勢頭持續，其他新興市場國家貨幣或以競爭性貶值捍衛本國出口。多個貨幣貶值可能導致資產價格重估及加劇市場波動，並進一步驅使資金流走至美元資產避險。此外，由於部分中國企業債務以外幣計價，若人民幣貶值，將變相加大企業債務負擔，並增加違約風險。



於中美貿易協議中，曾傳入美方擬加入人民幣匯率穩定條款，分析認為美國不會樂見人民幣持續貶值，以加大美國對中國貨品進口及貿易逆差。若人民幣持續貶值，或會引起美國不滿，最終不利中美貿易磋商。



不過，人民幣繼續貶值亦有正面影響，由於美國對中國進口貨品加徵關稅，內地出口貨品價格變相上升，令美國消費者的需求下降。透過人民幣貶值，可以提高內地出口商的競爭力，刺激出口、抵銷部分關稅影響。不過，前人民銀行調查統計司原司長盛松成曾於文章直言，匯率貶值對中國外貿的促進作用有限，反而提升外貿產品的競爭力，遠比通過匯率貶值獲取價格優勢更有效。



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