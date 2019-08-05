經濟危機：人行指人民幣有漲有落屬正常

在岸及離岸人民幣早段齊跌穿「7算」。中國人民銀行表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，周一(5日)人民幣兌美元匯率有所貶值，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。



人行指出，人民幣匯率「破7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。



對於人民幣匯率走勢的看法，人行指長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。從宏觀層面看，當前中國經濟基本面良好，經濟結構調整取得積極成效，增長韌性較強，宏觀槓桿率保持基本穩定，財政狀況穩健，金融風險總體可控，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡，外匯儲備充足，這些都為人民幣匯率提供了根本支撐。



特別是在目前歐美等發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆的背景下，中國是主要經濟體中唯一的貨幣政策保持常態的國家，人民幣資產的估值仍然偏低，穩定性相應更強，中國有望成為全球資金的「窪地」。



人行將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場可能出現的正反饋行為，要採取必要的、有針對性的措施，堅決打擊短期投機炒作，維護外匯市場平穩運行，穩定市場預期；並有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。



此外，人行不希望企業過多暴露在匯率風險中，支持企業購買匯率避險產品規避匯率風險。目前人民幣匯率既可能貶值，也可能升值，雙向浮動是常態，不僅是企業，即便更為專業的金融機構也難以預測匯率的走勢。



因此人行建議，要專注於實體業務，不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上，要樹立「風險中性」的財務理念，敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主營業務盈利為目的，而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。

─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。