【即市分析】恒地雖穩健　撈貨可以等等先

東方產經專欄作者錢修：中美貿易戰再次升溫，恒指今日(周一)進一步跌至26,200點水平，暫時弱勢未轉。就連本地藍籌地產股亦受牽連，惟該板塊受惠樓價高企，財務穩健，恒基地產(00012)更是年年派息穩定增長、兼送紅股，有冇可能帶頭反彈？



恒地是香港的四大地產商之一，市帳率僅約0.6倍，即股價僅為每股資產淨值的6成，估值偏低。集團的管理層於5月份的周年股東大會上表示，只要繼續有健康增長，就會延續以往的送紅股及派息增長政策。



睇番高盛報告，指出恒地管理層的派息承諾增加投資者信心，預期今、明兩年的股息收益率分別達4.3%及4.7%。該行估計，恒地2019年至2021年的每股全年派息各為1.85元、2.03元及2.24元，將投資評級上調至「買入」，並納入「確信名單」，目標價則升至53元，即現價潛在升幅逾3成。



不過，恒地近日走勢明顯轉差，股價早前跌穿頭肩頂的頸線，其後大插至39元附近，已屆今年2至3月的橫行密集區，短期未見喘定迹象，且技術上14日RSI向下，MACD熊叉亦見擴大，暫時弱勢未改，有意買入宜再觀望一下。

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