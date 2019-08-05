【午市重點睇】人民幣破底　金價6年最強

●在亞洲市，美匯指數最新見97.9，離岸人民幣(CNH)跌穿7算，低見7.1114，最新企7.0796；港匯企7.83水平，圓匯於105.84水平上落，歐元處1.1129，英鎊企1.2148。金價高見1,456美元，創逾6年高位。布油低企61美元，紐油續考驗55美元。道指期貨跌近300點，最新跌逾280點。



●港股顯著受壓，恒生指數半日挫777點或2.89%，報26,140點，地產股捱沽。https://bit.ly/31ep6z2

-異動板塊：避險資金追捧，金礦股逆市突圍。

-異動板塊：濠賭股領跌，美高梅及金沙中國挫逾3%。

-港股格局：李偉傑籲守穩26000點才買第一注。

-魚缸通：證券行冷清，散戶等340元買騰訊。

-滙豐上半年稅前盈利124億美元，范寧突退任行政總裁。

-恒生銀行上半年純利增長近8%，第二次中期息1.4元。

-社會衝突嚴重，零售股捱沽。



●【即市分析】

-恒地雖穩健，撈貨可以等等先。https://bit.ly/2ZzZ8pA

-中港金融股劫數難逃？https://bit.ly/2ZCUyHa

-人民幣穿7算，中資股大逃亡？https://bit.ly/2T5MprY

-恒指淡友隨時會再進擊！https://bit.ly/33lXlqq



●經濟危機：

-人民幣大幅貶值，內航股受壓。

-人行指人民幣有漲有落屬正常。

-人民幣跌穿7算有幾大鑊？一文話你知！

-人民幣跌穿7算創新低，專家籲保持匯率彈性。

-步入寒冬！日經香港7月份PMI挫至10年新低。



●A股快報：三大指數報跌，黃金股逆市炒起，人民幣貶值概念股強勢。https://bit.ly/2GHgOIn



●亞洲股市：日韓股齊跌2%，澳股亦冧1%。https://bit.ly/2M2UCwy



●人行不開展逆回購操作。



●財新中國7月製造業PMI跌至5個月低位。



●港元拆息︰隔夜息重上1厘，1個月期漲至2厘關。



●比特幣飆逾7%，升穿1.1萬美元關。



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