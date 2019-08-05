港股格局：李偉傑料恒指兩萬六或有支持

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國總統特朗普在中美貿易戰中多番出爾反爾，令人民幣偏弱，加上香港政治陷入僵局，持續動盪，導致港股周一(5日)急挫，寄望恒指到26,000水平有支持，而技術反彈料有望挑戰27,500點，但阻力會較大。他建議博反彈的投資者，可考慮買入重磅藍籌股，避免「過夜」的風險。



李偉傑又指，滙豐(00005)的中期業績合乎期望，亦準備展開10億美元股份回購計劃，但范寧突退任行政總裁一職的消息，市場需時消化，所以股價短期内將在偏低水平徘徊，他建議高位持貨的投資者繼續持有收息，博反彈的投資者可在60元水平吸納。



另外，美元波動將金價推至近年高位，李偉傑認爲金礦股或未能跟金價走向，因金礦股仍有其他礦產，加上環保條例增多，令開採成本增加。若要跟貼金價升勢，可選SPDR金ETF(02840)等產品。



中美貿易戰繼續升溫，手機設備股如舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)曾有反彈，但在近期不明朗的情況下，李偉傑建議投資者要審慎部署。

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