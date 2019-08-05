【高盛推介】低吸考慮高槓桿騰訊認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(2日)失守360港元水平，周一(5日)早段跟隨大市繼續下跌並失守350元。



在「2019第十七屆中國國際數字娛樂產業大會」上發布的「2019年1至6月中國遊戲產業報告」顯示，內地今年上半年的遊戲市場實際銷售收入達1,140.2億元人民幣，按年升8.6%。



觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧騰訊認購證，5個交易日共錄得約7,510萬元資金流入。騰訊牛證於上周亦獲資金追捧，當中上周五錄得約1,270萬元資金流入。而熊證於上周五錄得約830萬元資金流出。



投資者如計劃趁低吸納騰訊認購證，可考慮以貼價產品作部署。當中可留意價外幅度約9%，年期約兩個月的騰訊購證(29006)，行使價375.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿16.9倍，貼價兼高槓桿。



以及可留意價外幅度約15%，年期約3個月的騰訊購證(18782)，行使價395.2元，2019年10月23日到期，實際槓桿14.9倍、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署騰訊牛熊證，牛證方面可留意騰訊牛證(64640)，收回價332.18元，行使價329.68元，換股比率100，槓桿比率18.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



熊證方面可留意騰訊熊證(51837)，收回價374.88元，行使價377.38元，換股比率100，槓桿比率11.0倍，市場上首三高槓桿熊證之一。



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