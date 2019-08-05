【瑞通推介】恒指沽壓大　留意窩輪牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美貿易戰全面升級，另7月非農新增職位略低於市場預期。道指上周五(8月2日)最多跌334點，其後跌幅收窄，收報26,485點，跌98點或0.4%。



恒指上周累跌近1,500點，跌幅達5.2%，受香港政治風波繼續發酵影響，恒指周一(5日)早段跌勢未止，再挫逾700點，回落至26,200點之下，暫連跌4個交易日。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者看好大市短期將出現技術性反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,372至28,399點。



騰訊控股將本地化Switch遊戲，並擬售任天堂周邊商品。在大市轉弱下，近日走強的騰訊在上周五急挫逾3.8%，以接近全日低位355.8元收市，連失10天、20天和100天線，周一早段繼續回軟，跌逾3%至345元之下。多間券商陸續發表報告預測該公司在下周三(14日)公布的中期業績表現。上周五有接近4億元北水淨買入該股。輪證方面，上周五有逾5,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過2,300萬元淨流出。



美國下月起向中國價值3,000億美元的貨品徵收10%關稅，而新加徵的關稅將包括手機等電子產品，相關設備股被拋售。舜宇光學上周五在成交急增下最多瀉8.4%，低見83.7元，收市仍跌7.7%，是當日表現最差藍籌。周一早段繼續受壓，跌破上周低位，曾跌穿82元，其後回穩一度重回84元之上，觀望超賣後出現反彈的機會。集團將於下周二(13日)公布中期業績。上周五有超過3,500萬元北水沽出該股。輪證資金流方面，分別有154萬和294萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(19836)行使價27,600點，2019年11月到期，實際槓桿14.2倍。價內、短期沽證(19841)，行使價26,700點，2019年10月到期，實際槓桿11.9倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(20534)行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(20543)，行使價335.7元，2019年12月到期，實際槓桿7.1倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(18947)行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿5.4倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19892)行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿12.3倍。價內、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿6.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61654)收回價25,820點，槓桿比率40.5倍。牛證(68374)收回價335.8元，槓桿比率21.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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