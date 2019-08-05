【高盛推介】恒指牛熊證窩輪部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(8月2日)繼續下跌。美國總統特朗普上周五(8月2日)在社交平台表示，將於9月1日起，向餘下3,000億美元中國貨品開徵10%關稅。恒指上周五跌穿27,000點關口，收市跌647點。周一(5日)早段繼續下跌。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見近日資金趁低吸納牛證，當中上周五錄得約8,840萬元資金流入。熊證於近日則獲資金沽出，當中上周五錄得約1.09億元資金流出。認股證方面，上周三(7月31日)至周五共錄得約4,760萬元資金流入認購證。上周5個交易日則共錄得約5,440萬元資金流出認沽證。



周一有新一批最貼價熊證上市，收回價28,057點。投資者如計劃部署熊證，可留意當中的恒指熊證(51981)，收回價28,057點，行使價28,157點，換股比率10,000，槓桿比率14.2倍，新上市、市場上最貼價熊證。



投資者如計劃部署牛證，可因應自己的投資取態，選擇不同收回區域的產品作部署。貼價的選擇可留意恒指牛證(67295)及牛證(64152)，牛證(67295)收回價26,158點，行使價26,058點，換股比率10,000，槓桿比率71.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。牛證(64152)收回價26,058點，行使價25,958點，換股比率10,000，槓桿比率52.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠一點，在25,800至25,900點水平的恒指牛證(69555)及牛證(68298)。牛證(69555)收回價25,905點，行使價25,805點，換股比率10,000，槓桿比率46.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證(68298)收回價25,800點，行使價25,700點，換股比率10,000，槓桿比率38.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



此外，投資者如欲避免牛熊證的收回價風險，可留意轉移以認股證作部署。認購證方面可留意年期約5個月的較貼價恒指購證(16786)，行使價28,138點，2019年12月30日到期，實際槓桿15.0倍，9隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約0.9%，年期約4個月的貼價恒指沽證(20299)，行使價26,188點，2019年11月28日到期，實際槓桿11.1倍，貼價兼低街貨。



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