經濟危機：彭藹嬈料年底人民幣可望回升至6.9水平

荷蘭國際集團銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中美兩國貿易局勢升級下，內地或藉由讓人民幣「破7」攪動資產市場，恐慌情緒有機會拖累美股下挫，令特朗普不能再以美股表現理想作功績，拖低其大選民望。



值得留意，人民幣「7算」僅屬市場的心理關口，她指出，失守後目前人民幣貶值幅度仍不算顯著，對內地出口的幫助非常有限，預計人民幣貶值僅為短期波動，年底可望回升至6.9水平。



有分析認為人民幣「破7」將使內地走資壓力急升，彭指出，儘管人民幣的波動性將會加劇，企業可用各種市場工具規避相關風險，此外內地企業需要繳納稅項後，並得到官方核準，才可讓資金流出，政府可透過行政手段減慢走資速度，相信走勢壓力會保持低企。



她指出，人民幣貶值不利中美貿易達成協議，認為中方想於美國總統大選前用「拖字訣」，若屆時特朗普落選，再與另一屆政府磋商。



─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

