經濟危機：人民幣急速貶值　燃點貨幣戰火！

中美貿易關係急速惡化，人民幣大幅下跌，貨幣戰一觸即發！人民幣兌每美元周一(5日)跌穿7算關心理關口，創紀錄低位。若人民幣貶值勢頭持續，引發資金外流，亦會對鄰國貨幣造成負面影響。



【對中國影響幾大？】

人民幣大跌或衝擊市場信心，貶值預期升溫下，增添人民幣的拋售壓力，恐加速走資；同時，將降低外地資金流入的意欲。若人民幣續貶值，其他新興市場國家貨幣或以競爭性貶值捍衛本國出口。多個貨幣貶值可能導致資產價格重估及加劇市場波動，驅使資金流走至美元資產避險。



外電引述渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔預期，人民幣短期波動較大，又指人民幣匯率走低會影響境外機構對中國資產的興趣。



值得留意的是，由於部分中國企業債務以外幣計價，若人民幣貶值，將變相加大企業債務負擔，增加違約風險。中美貿易協議中，曾傳出美方擬加入人民幣匯率穩定條款，分析認為美國不會樂見人民幣持續貶值，以加大美國對中國貨品進口及貿易逆差。若人民幣持續貶值，或會引起美國不滿，最終不利中美貿易磋商。



離岸人民幣(CNH)兌每美元今年以來已下跌3%，最新報7.0796，每百港元可兌90.8人民幣。在岸人民幣(CNY)兌每美元最新報7.0295。



【對鄰國貨幣造成負面影響？】

長期以來，韓圜一直是人民幣的替代避險貨幣，走勢與人民幣息息相關，隨着人民幣貶值，韓圜今年進一步跌至2016年以來最低。



目前，美元兌韓圜處於1,214水平，即港元兌韓圜約155。今年以來，韓圜兌美元已大幅貶值約9%。首爾Hi Investment & Securities首席經濟學家朴尚勳早前已預計，如果美國總統特朗普「晒冷」加徵關稅，韓圜兌每美元恐怕連1,250也保不住，即港元兌韓圜或見160水平。



年內數度觸及逾2年低位的新台幣，兌每美元周一低見31.698，今年累計亦有約3%的貶值幅度；港元兌新台幣暫企4元關口。



【香港一定受累？】

假若貨幣戰愈演愈烈，香港是必定受創！早有分析警告，只要人民幣貶值一成，香港將變得非常欠缺競爭力，零售業首當其衝，聯匯制度恐會備受質疑；再者，由於港股以中資企業為骨幹，匯兌差距擴大將令股價下跌。

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