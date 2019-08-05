【即市分析】非戰之罪？恒生業績對辦股價都照跌…

東方產經專欄作者帥哥：受政治事件影響，港股近期氣氛愈來愈差，就算業績有好消息，都未必幫到幾多。恒生銀行(00011)就係一個例子，今日(周一)公布上半年業績表現唔錯，但股價都要跟隨大市跌4.3%，真係無話可說。



先睇業績，恒生上半年盈利按年增加7.9%至136.56億元，每股基本盈利6.98元，派第二次中期股息1.4元。集團在業績中指，展望今年下半年，預期經營環境繼續充滿挑戰。全球經濟有明顯的放緩迹象，國際貿易政策及地緣政治發展仍然不明朗。金融市場和利率波動或會促使企業重新評估其商業投資計劃，並會影響消費意欲。同時，銀行業和金融服務業正經歷重大變革，未來市場將會推出各種創新的產品與服務。由此可見，就算上半年業績「保得住」，下半年的展望並不樂觀。



大行摩根士丹利就發表報告，指恒生今年上半年每股盈利6.98元，低於該行原預期4%，指其淨利息收入亦低於預期，淨息差按半年收窄5個基點(該行原本預期下跌1至2個基點)。該行又指，基於利息前景正轉變，存款競爭將加劇，相信恒生淨息差前景面臨挑戰，故維持其「與大市同步」的投資評級，目標價為210元。



策略上，恒生基本面轉差，加上現價已失守多條主要平均線，走勢利淡，短期內都係觀望為上！

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