【專家分析】藺常念：港股一路下跌　看不見支持…

香港內憂外患，港股持續下跌。上周美國總統特朗普又在社交媒體發功，震驚全世界。正當中美代表約好9月份在華盛頓開第12輪貿易談判之際，特朗普不理會其談判團隊包括鷹派人士等反對。宣布將從9月開始向餘下3千億美元中國進口商品徵收10%關稅。即是由9月1日開始，所有進口美國的中國商品都要支付10%至25%關稅，還不包括一些受到反傾銷稅影響的60%關稅或以上的產品。



特朗普一意孤行，堅持一定要懲罰中國，在貿易談判方面不合作。特朗普覺得中方談判團隊在拖延，不只不履行特朗普和習近平在大板達成的協議。中國應該落單買美國農產品，交換放寬美國對華為制裁。特朗普認為中方不想現時和美國政府達成任何協議，反而是要等到美國總統選舉之後，等民主黨嬴得白宮後，才和新上任總統談判。特朗普警告，中方不要玩危險遊戲。如果他成功連任，中國將會得到一份更差的協議。特朗普一直表示，他喜歡貿易戰，因為美國一定會嬴。



特朗普去年成功令到兩個最大的貿易夥伴，加拿大及墨西哥屈服，接受美國提出的不平等協議。加拿大和墨西哥7成的外貿是和美國，只能屈服於美國的欺凌。但是中國不同，美國貿易只佔中國出口兩成，就算失去了美國市場，還未到災難性的影響。因此中國企硬，中國7月份製造業指數已經從6月的低位回升，經濟損失是可以控制之內。



特朗普聲稱中國製造業已經失去7百萬份職位，因此非常需要和美國即時達成貿易協議，屈服於美國提出的喪權辱國條件。從貿易數據看，中國處理美國關稅，是把出口轉移到其他國家，例如越南和墨西哥。今年上半年中國對美國的出口大跌12%，美國向中國出口大跌19%，中國已經不是美國最大的貿易夥伴。這地位已經被墨西哥和加拿大取代，而越南同期對美國的出口大升33%。特朗普聲稱，中國只是用越南轉運，越南出口貨根本是中國製造，故要對越南實施制裁。



特朗普也聲稱進口稅是由中國支付，美國人不需要支付。但事實和特朗普所言不同，上半年美國進口升1.5%，但是出口卻持平。正如經濟學家所言，關稅其實是一國全社會的稅項，由整個社會負擔。重整機械生產商卡特彼勒宣布，上季成本增加7千萬美元，今年需要支付2.5千至3.5千萬美元關稅。鋼及鋁的進口關稅，令到生產成本大增。美國企業和消費者每月需要支付額外30億美元的關稅。美國企業還要承擔效率降低而帶來每月14億美元的額外成本開支。



這次宣布徵收關稅的主要是消費品，例如電腦，手機，衣服及鞋等，直接影響到消費者。大型零售商沃爾瑪及連鎖百貨公司梅西百貨警告，必須加價來抵銷關稅。對每一個平均美國家庭，每月需要支付額外1千美元的消費品開支。7月份美國非農業職位增加16.4萬份，失業率維持在3.7%。即是現時還見不到額外關稅對美國經濟有很大影響，所以特朗普仍然維持其強硬態度，對中國貿易談判採取全面封殺政策。



中方談判團也採取強硬態度，自五月份特朗普突然把2千億美元的中國進口貨關稅由10%提高至25%。又把華為列入制裁名單內，中方已經覺得美國不是可靠的談判對手，不停的提高要求，不停的搬龍門。中方的態度已經改變，不再向美國讓步，採取拖延政策，等下一任新美國總統上任才真正談判新的貿易方案。



美國在外交方面也面對兩個辣手問題，美國單方面退出伊朗核協議，及和俄羅斯前政府蘇聯達成的限制中程導彈協議。伊朗和俄羅斯的談判態度也是拖延，等到一位較理性的美國總統才進步談判。



中美今年內都不可能達成任何貿易協議，而香港內部的動亂未能平息，在外憂內患拖累之下，港股只是一路下跌，看不到支持。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你

