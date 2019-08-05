樓價UPDATES：業主「要錢唔要貨」　藍籌屋苑劈價吸客

經濟不穩，加上社會混亂情況持續，業主「要錢唔要貨」，藍籌屋苑陸續出現劈價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園本月首宗成交，單位為M座低層13室，實用面積902方呎，套三房間隔，享山景，屬分層最大則王，曾叫價1,750萬元，最終見二手氣氛淡靜，願意減112萬元，獲用家以1,638萬元購入，實用呎價18,160元。



●北角港濤軒高層C室，實用面積約985方呎，套四房連工人房設計，望海景，終以3,300萬元成交，實用呎價約33,503元。



●小西灣藍灣半島1座高層A室，實用面積615方呎，套三房間隔，望郵輪碼頭海景，獲租客以2.4萬元承租，實用呎租約39元。



●筲箕灣形薈2座低層A室，實用面積539方呎，兩房間隔，望市景及山景，獲租客以2.6萬元租入，實用呎租約48.2元，新租客為外區客。



●南區貝沙灣4期7座低層B室，實用面積約707方呎，套兩房間隔，望海景，於日前獲租客以3.5萬元租出，租金已包管理費及差餉，實用呎租約50元。



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九龍區



●奧運站區上月僅錄17宗二手成交，其中維港灣6座低層G室，實用面積約457方呎，兩房兩廳間隔，原業主早於3月以1,050萬元放售，及後累減52萬或約5%，以998萬元連租約易主，實用呎價約21,838元。



●牛頭角淘大花園一個中高層1室，兩房間隔，實用面積約390方呎，以678萬元放盤僅1天，即獲外區客洽詢，雙方議價後，終獲減價約7萬元，以約671萬元成交，實用呎價約17,205元。



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新界區



●上水居屋翠麗花園2座低層B室，實用面積591方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價570萬元，減35萬元，以535萬元售出，實用呎價9,052元。



●元朗朗屏8號1座低層B室，實用面積約246方呎，屬開放式間隔，望鐵路景觀，原先叫價470萬元，經議價後減價7萬，以463萬元沽出，實用呎價約18,821元。



●元朗加州花園錄本月首宗成交，為牡丹徑雙號屋，實用面積約1,372方呎，屬單邊洋房，議價後終以1,840萬元成交，實用呎價約13,411元，兩價均創同類新高，新買家為首置客。



●青衣居屋青華苑D座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，業主叫租由1.4萬元，減至1.2萬元獲承租，減幅約14%，實用呎租約29.9元，2017年10月約430萬元購入價計，租金回報率約3厘。



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