滙豐杜嘉祺：密切留意香港市況　未回應會否預先撥備

香港社會事件不斷令國際憂慮本地營商環境，滙豐控股(00005)集團主席杜嘉祺接受訪問時稱，該行於香港已有逾150年歷史，香港區第2季的各項業務表現仍然理想，對未來發展前景仍有信心，但會密切留意持續的抗爭活動對零售銀行業務的影響，未有正面回應會否就香港情況預先作出撥備。



僅上任18個月的行政總裁范寧突然退任，震驚金融市場。杜表示，感謝范寧過去為滙控貢獻良多，集團將要面對的挑戰愈來愈來多，董事會經過深思熟慮後，均認同需要就此作出改變，形容是非常「小心(careful)」的決定，相信集團仍處理想位置。



值得留意是，是次業績香港傳媒電話會議原先按排由范寧及集團財務總監邵偉信一同主持，惟最終由杜嘉祺頂替，而會議期間亦未有透露范寧退任的實際原因。邵偉信估計，滙控行政總裁的招聘程序料於6至12個月內完成。



對於滙控宣布回購10億美元股份，遜市場預期。邵偉信回應指，集團關注英國「硬脫歐」對業務的影響，回購規模反映集團持審慎態度，目前已與英國當地多個企業合作，有足夠的資金流作支持。



他又估計，美國年底有機會再減息一次，雖然港元拆息(Hibor)近期與美息的關聯性不太一致，但估計亦會隨之下跌，不排除集團年底的淨息差會收窄，但會盡力控制成本支出及維持收入。



儘管下半年仍有多項宏觀經濟不穩定因素，他重申滙控目前的股息政策，以及去年由范寧定下多項的財務目標維持不變；杜補充，現階段將會再全力簡化及加快執行各項業務的工作。



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