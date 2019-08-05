全球平板次季出貨量跌5%　iPad市佔38%居第一位

國際市場調研機構IDC發布數據顯示，今年第二季全球平板電腦市場出貨量僅有3,220萬部，按年下跌5%。其中蘋果公司(Apple Inc.)iPad以38.1%的市佔率繼續位居市場第一位。



數據顯示，全球平板電腦市場前五位的廠商分別為Apple、三星、華為、亞馬遜與聯想。其中iPad今年第二季出貨量為1,230萬部，按年增長6.1%，市佔率高達38.1%，領先第二名三星一倍以上。不過美中不足的是，IDC表示，iPad的平均售價按年下跌7.5%。



報告續稱，三星則以490萬部出貨量，按年下跌3.1%，以15.2%的市佔率名列第二。而第三位是華為，出貨量330萬部，按年下跌6.5%，市佔率10.3%，IDC表示，由於今年的特殊情況，華為在平板市場的未來並不明朗。



至於專注於低端市場的亞馬遜，則以出貨量240萬部，按年勁升46.3%，市佔率7.4%的成績位居第四位，當然這與7月份的亞馬遜Prime促銷日也有着分不開的關係。



至於第五位的聯想，出貨量190萬部，按年下跌6.9%，市佔率5.8%，IDC表示，儘管數據不利，但聯想在美國，西歐和日本等成熟市場的成功增長勢頭良好。



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