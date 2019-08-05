下一代iPhone將變成「越南製造」?

外媒報道，有消息稱富士康將轉移生產線至越南，明年的下一代iPhone組裝線很有可能將轉移到當地生產，逐步遷出中國這個現時主要的生產基地。



富士康是iPhone最大的代工廠，該公司在中國共設有6個組裝工廠，分別位於深圳（2 家）、上海、成都、鄭州和太原。另外，在南美的巴西聖保羅也有富士康1個分工廠。可以說，全世界大部分iPhone都打上了中國製造的標籤，如果上述消息屬實，以後買到的新iPhone很有可能便是「MADE IN VIETNAM」(越南製造)了。



根據越南政府統計，從今年1月至5月，從中國進口的電子、機械設備，就比去年同期增加80.8%，這段時間來自中國的投資額，甚至超過去年整整一年的數字。



可靠消息透露，富士康已經在越南購買一塊土地用於添置生產線，並且目前已經開始動工，其實目前在越南生產面臨的最大困難就是各種物料成本，這些物料很多都是從中國進口的。



市場相信，明年的iphone 12的組裝線很有可能會轉移到越南。從目前全球大企情況來看，除了越南外，諸多大型企業已經開始布局將生產線遷移到印度等國家，三星也在印度開設全球最大的手機製造工廠。



─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

