【fb直播】內憂外患雙夾擊　港股26000點勢危？

恒指上星期急挫1,479點後，周一（5日）再瀉！中美貿談冇共識、社會衝突未解決、人仔跌穿「7算」，恒指最多挫逾830點，低見26,086點，收市險守二萬六關！負面因素繼續發酵，港股易跌難升？



人仔急跌，中資金融股首當其衝！不過人民銀行指人民幣「有漲有落，都是正常的」，似乎冇意慾出手托價，內銀內險股係時候清倉？



國際金融股一樣弱！滙控(00005)中期除稅前盈利勝預期，更計劃短期內開展最多10億美元回購，但股價照跌，連挫9個交易日！市場唔收貨，抑或純受市況拖累？行政總裁范寧辭職又有冇啟示？



地產及收租股齊齊捱沽！政局一日未回穩，板塊仲有排跌？



股市波動下資金再度湧入黃金避險！金礦股點揀好？抑或買黃金ETF更值博？



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