【易帥原因？】滙豐CEO范寧閃電離職　即爆出全球大裁員

滙豐控股(00005)行政總裁范寧突然宣布退任，震驚金融市場！在全球經濟放緩、貿易戰升級、各國推行寬鬆貨幣政策，銀行業因息差收窄而影響盈利等諸多挑戰下，滙控「臨陣易帥」的消息實在令人感到錯愕，正當外界亦就其突然辭職的原因而議論紛紛之際，外電即傳出滙控計劃全球大裁員，消息同樣令市場感震驚。



范寧這位就職僅18個月即退任的「短命」總裁，在上任之初就備受外界關注。他是集團逾150年以來最年輕的行政總裁，且擁有豐富的銀行經驗，故當初被曾視為集團的「明日之星」。



外媒引述消息指，范寧的離任，很可能是與滙控主席杜嘉祺的分歧有關。有不願透露名字的消息人士稱，范寧希望以較溫和的手段，執行削減開支及設定收入目標的策略。雙方就執行策略上的想法有所不同，或是導致范寧閃電辭職的導火線。



范杜兩人的最大的分歧，很可能是與裁員有關。事實上，早於數月前已有市場消息指出，范寧擬向包括俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場部在內的多個部門開刀，計劃大手裁員至少500人。



然而，就在滙控宣布范寧退任後，滙控財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)接受外媒訪問時最新表示，將裁減最多2%的整體員工，預期可縮減集團4%薪酬開支。若以截至去年底止滙控員工總人數23.7萬計算，最新的裁員方案料涉及逾4,700人，人數遠多於早前范寧提出的計劃。



對於行政總裁的離任，杜嘉祺表示，集團將要面對的挑戰愈來愈來多，董事會經過深思熟慮後，均認同需要就此作出改變，形容是非常「小心(careful)」的決定。他的言論亦暗示了，范寧的離職以及即將來臨的大裁員，很可能就是集團所需要的「改變」。

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