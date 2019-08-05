恒生銀行：下半年挑戰甚大　將維持穩定增長派息

恒生銀行(00011)上半年盈利增7.97%至136.56億元，副董事長兼行政總裁鄭慧敏於業績會上多次表示，下半年面臨挑戰甚大，該行會「努力盡做」。美國已落實減息，她相信下半年再會減息一次，全年減幅0.5厘，惟下半年香港減息的機會則不大。



該行上半年淨利息收益率較去年同期上升11點子至2.21%。財務總監梁永樂表示，港元拆息波幅甚大，深受季節性因素及大型招股活動影響，由於多方因素影響息口表現，坦言難估算下半年淨利息收益率表現。



恒生派發第二次中期股息每股1.4元，上半年合共每股派息2.8元，按年增7.69%。梁永樂表示，該行派息水平取決於盈利表現，上半年派息水平約40%，與往時相若，未來會維持穩定增長的派息。



香港周一(5日)多區進行大罷工，鄭慧敏表示，理解今早的交通情況對員工造成不便，員工可以彈性時間上班或在家工作。她又指，明白員工會有不同聲音，公司會尊重每個同事看法，並以客人和員工的安全為大前提，會因應實際情況對營業時間作變動。



她並指，受情況影響，位於石塘咀、天后以及灣仔等港島地區、規模較小的五間分行，早段時間已暫停營業，並調動人手至其他分行。截止今日下午四時，恒生旗下20間分行已暫停營業。

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