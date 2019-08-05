【深度解構】人民幣極速「破七」　四條Q＆A助你睇清大局！

中美貿易局勢更再度惡化，美國日前宣布再對3,000億美元中國進口貨品加徵關稅，內地經濟不明朗因素趨增，人民幣匯價顯著受壓。周一(5日)人民幣終告失守七算關口，在岸人民幣(CNY)較上周五(2日)跌936點子，至7.0352報收。離岸人民幣(CNH)於亞洲時段更大跌1,135點子，至7.0843，創下收市新低。《東網》用四問四答，為你拆解人民幣急跌之謎，助你睇清大局！





Q1：人民幣為何會跌破七算？

A1：彭博社引述花旗銀行報告指出，此次人民幣貶值有序，相信「破七」已經經過廣泛討論，認為人民幣有可能成為對美國的報復工具，不過匯價急速跌穿七算或被美國視為操縱匯率行為，中美摩擦未來可能進一步升級。



荷蘭國際集團銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，中美貿易談判不理想，內地或藉由讓人民幣「破七」攪動資產市場，恐慌情緒有機會拖累美股下挫，令美國總統特朗普不能再以美股表現理想作功績，拖低其大選民望。



華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，市場視人民幣中間價為官方對匯價取態的風向標，周一人民幣中間價跌穿6.9水平，市場或理解為官方維穩力度減弱的訊號，故力沽人民幣至跌穿七算。





Q2：人民幣未來會點走？

A2：李若凡表示，周二(6日)的人民幣中間價將為匯價走勢關鍵，若守住七算，則人民幣可望於現水平窄幅上落。一旦中間價破七，將使官方維穩力度減弱訊號加劇，沽壓或推低人民幣至7.2兌每美元水平。不過她對後市較為樂觀，料央行不願見人民幣單向地持續貶值，以免市場情緒失控。



社科院世經政所研究員張明指出，中美債券息差不降反升，加上美匯指數由高位回落，認為基本面利好人民幣匯價，出現「斷崖式」下跌的機會較低，短期內人民幣將於七算附近保持穩定。彭藹嬈則預計，人民幣急挫屬短期波動，年底可望回升至6.9水平。



分析普遍相信人民幣匯價走勢與貿易戰發展有密切關係，惟兩國目前局勢未許樂觀。花旗預計，若美國對剩餘的中國商品加徵25%關稅，離岸人民幣將跌至7.5，即每百港元可兌約95.7元人民幣。





Q3：人民幣大冧會否造成走資危機？

A3：專家對內地走資可能性的觀點有異。花旗銀行表示，人民幣跌穿七算關口將廣泛影響市場風險情緒，並對亞洲的新興市場貨幣施加壓力，預計內地資金流出的壓力將會加大，而通過投資組合流入內地的資金亦會減少，央行或須消耗更多外匯儲備以控制人民幣貶值速度。



渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔認為，短期內人民幣兌美元的匯價波動將會增加，人民幣匯價下降將影響境外機構對中國資產的興趣。不少境外投資者借取離岸人民幣資金投資在岸債券，離岸人民幣的融資成本上漲後，內地資金的流入可能會較5至7月高位回落。



另一方面，李若凡則認為，目前人民幣跌幅不大，而且內地投資者較以往理性，料資金將會觀望央行對匯價取態將決定去向。至於人民幣貶值對內地經濟影響則難以評估，若大幅貶值後出現走資潮，將使經濟受壓，惟出口表現亦可因而得益。



彭藹嬈看法亦較樂觀，指儘管人民幣的波動性加劇，企業亦可用各種市場工具規避相關風險，此外內地企業需要繳納稅項後，並得到官方核準，才可讓資金流出，政府可透過行政手段減慢走資速度，相信走資壓力會保持低企。





Q4：人民幣貶值能否刺激內地出口？

A4：值得留意，人民幣七算僅為市場人士的心理關口，以判斷人行對穩匯價取態。分析普遍指，人民幣失守七算後，目前貶值幅度不算顯著，難以抵消龐大關稅帶來的衝擊，除非人民幣大幅度貶值，否則對內地出口的幫助不大。

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