樓價UPDATES︰租盤承接力仍理想　宇晴軒1.8萬租出

租盤承接力保持理想，長沙灣宇晴軒有單位放盤數天，即獲承租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西區寶翠園6座高層A室，為享維港海景戶，實用面積905方呎，以三房包括套房設計。由於同類放盤不多，有買家為購心頭好單位，終以2,700萬元購入，呎價29,834元。



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九龍區



●宇晴軒1座中層D室兩房戶，向北望開揚遠景，實用面積451方呎，以1.9萬元放租僅7天，即吸引區內一對夫婦議價，終以1.8萬元租出，呎租39.9元。



●市區屋苑租賃承接暢旺，奧運站海桃灣1座中層D室三房戶，獲從事金融業人士以2.85萬元承租，以實用面積578方呎計，呎租49.3元。業主於今年五月以約1,321萬元購入上址，以此計算，回報率約2.6厘。



●西南九龍匯璽各期物業上月錄約100宗租務個案，本月市況持續。項目II期3B座中高層K室，實用面積378方呎，屬一房間隔，景觀開揚，獲區內人士以2萬元承租，呎租52.9元。若以業主2017年購入價808萬元計，回報率約3厘。



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新界區



●有投資者在無樓睇情況下，購入元朗YOHO Town單位。上址為7座中層E室兩房戶，實用面積423方呎，放盤兩日，僅減40萬元，以630萬元易手，呎價14,894元。若以同類單位市值租金1.4萬元計，回報率約2.7厘。



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