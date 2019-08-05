夜市UPDATES：道指挫600點　港夜期失25600關

中美貿易戰再度升級，消息指中國暫停採購美國農產品以報復美國關稅升級，美國總統特朗普指控人民幣匯價急挫是貨幣操控行為。



市場風險偏好降溫，道指早段跌勢加劇，最多挫607點至25,877點，為6月中旬以來首次跌破26,000點關。標指報2,862點，跌69點或2.37%；納指報7,764點，跌239點或3%。



外圍股市大冧，加上本地社會動盪不穩，港股腹背受敵，期指夜市報25,595點，挫438點，低水556點。



國債等傳統避險資產受到追捧，美國10年期國債孳息率跌至1.76%，黃金期貨價格觸及每安士1,480美元。



經濟數據方面，日內公布的歐元區數據大都不及預期，歐洲股市下挫，英股跌2.46%；德股跌1.60%；法股跌2.02%。



【21:46】中美貿戰升級，美股跟隨外圍下挫，道指開市最多挫499點，至25,986點；納指最多挫184點，至7,819點；標指最多挫47點，至2,885點。



儘管美國銀行指新一輪關稅對蘋果公司(Apple Inc.)的影響可控，Apple股價早段仍跌2.8%至198.3美元。



道指成分股幾乎全線下跌，波音公司股價跌2.16%至332.23美元；卡特彼勒股價跌2.4%至121.55美元；沃爾瑪股價跌2.05%至107.16美元。



外圍股市大冧，加上本地社會動盪不穩，港股腹背受敵，期指夜市目前報25,938點，跌95點，低水213點。



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