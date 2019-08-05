新股專輯：Calvin Klein大中華區分銷商尚晉國際申請上市

國際時尚服裝品牌零售分銷商尚晉國際遞上市申請，興證國際為獨家保薦人。



尚晉在大中華經營225家自營零售店舖，目前銷售109個品牌服飾，包括BLACKBARRETT、Calvin Klein、EA7、Ed Hardy、Hogan、Moschino 、Neil Barrett、Tommy Hilfiger及Under Armour等。



截至今年3月底止3個月收入錄4.11億元，按年升12.8%，受銷售及營銷開支按年大增26%拖累，溢利按年跌16%至3149.9萬元。



以地區劃分，今年首三個月收入中有約57.5%來自澳門地區，內地佔約37%，其餘5.5%來自香港及台灣。每宗交易平均消費計澳門地區最高，期內達2811港元，按年跌約25%；其次為內地的1556元，按年升近17%；香港每宗交易平均消費約1064元，按年跌逾40%。



預計集資所得將用於增設51家零售店舖，其中40家為單一品牌店舖，11家為多品牌店舖，以持續拓展大中華地區零售店舖地域覆蓋範圍。

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