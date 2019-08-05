財經評論：人幣貶值不得已　金融動盪危機至

美國上周晒冷式宣布向進口中國商品徵稅，人民幣兌美元昨跌穿七算心理關口，創紀錄低位。所謂一計不成生一計，中國此刻既無法爭取一份合理的貿易協議，惟有主動疏導內部風險。問題是中國金融體系能否承受市場動盪的壓力，又能否穩住內外投資者的信心？



5月份，美國向合共兩千五百億美元的中國輸美商品徵收25%，此舉對內地經濟的負面影響，相信下半年才能較全面反映。本以為6月底中美元首會面後會帶來轉機，誰知上周兩國的高級別官員會談並未見成果，隨即傳來美國自9月起要向餘下三千億美元中國輸美商品加徵一成關稅，震撼全球市場。



以中國目前的債務情況，再開大水喉救經濟，誠然見不到出路。若9月份美國落實再加徵關稅，未來6至12個月內地經濟所承受的壓力將不亞於30年前。當前中國既要避免大水猛灌，又要穩住經濟可謂超難度。雖然官方一直強調人民幣不會「破七」，結果還是瞬間就破，且未見官方積極護盤，反映中國正採取貶值手段來應對。



事實上，上周美國減息四分一厘，歐洲亦已放話準備減息及放水，中國經濟形勢兇險，適時讓人民幣適度貶值，既可向美國表態不會屈服，亦有助紓緩出口商的壓力。在全球行將進入新一輪量寬期下，中國先下手為強調整匯率，以免太晚出手，效用更差。



有謂針無兩頭利，人民幣貶值預期確立後，有機會觸發新一輪走資潮，金融體系穩定性將再受考驗，尤其是借下大量美元債的中資企業，在收入下跌而財務負擔上升的情況下，將雪上加霜，而對固定投資和就業市場的負面影響尚待觀察。況且居民口袋裏的錢貶值，消費信心下跌，亦會打擊內部需求，抵銷減稅降費政策的效益。



環球金融市場牽一髮而動全身，金股匯及商品價格持續動盪，勢必又再蒸發一批財富，令疲弱的實體經濟百上加斤。中國一直強調會繼續改革開放市場，是否說到做到？外資的取態如何，是在自身難保的情況之下，孤注一擲，寄望中國十四億人口市場能起到負負得正的效果，抑或走回冷戰封閉市場之路，透過凍結流動性以應對無法收拾的金融危機？



亂石崩雲，驚濤裂岸。中國經濟形勢嚴峻，人民幣再度貶值，加上美國利率走向不明朗，美股高處不勝寒，導致全球金融市場風雲變色，暗潮洶湧。也許，一場破壞力更甚於金融海嘯的金融核爆，還是避無可避，正蓄勢待發！

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